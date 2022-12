Stiri pe aceeasi tema

- In urma rezultatului inregistrat cu CFR Cluj, Farul a fost eliminata din Cupa Romaniei inca din faza grupelor. Gica Hagi a avut o ieșire nervoasa la finalul meciului Farul - CFR Cluj, incheiat 0-0, in Grupa C a Cupei Romaniei.Hagi și-a spus nemulțumirea la finalul meciului cu CFR Cluj din Cupa Romaniei.…

- Azi, de la ora 19:00, se joaca ultimele 3 meciuri din Grupa A a Cupei Romaniei. Dupa doua etape, niciuna dintre echipe nu este sigura de calificare, astfel ca cele 3 meciuri sunt programate sa inceapa la aceeași ora. ...

- Chindia Targoviște și FC Argeș se intalnesc miercuri, de la ora 14:45, intr-un meci din grupa D a Cupei Romaniei. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport 1. Chindia Targoviște - FC Argeș, live de la 14:45 Click AICI pentru statistici!5 victorii și…

- Universitatea Cluj și CFR Cluj se intalnesc in prima runda a grupei C din Cupa Romaniei, astazi, de la ora 21:00. Partida va putea fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Din grupa C a Cupei Romaniei mai fac parte Rapid, Farul, CSM Alexandria și…

- Mirel Radoi (41 de ani), antrenorul de la CSU Craiova, a comentat victoria cu Hermannstadt, 2-0, din grupele Cupei Romaniei. „Sunt mulțumit de victorie, este prima partida dupa mult timp in care nu primim gol. Am suferit la posesie, dar așa am pregatit meciul, ca Hermannstadt sa nu joace foarte multe…

- Rapid București a obținut marți prima sa victorie in Grupa C din Cupa Romaniei: echipa antrenata de Adrian Mutu a trecut cu 4-1 de CSC Dumbravița, intr-un meci disputat pe stadionul Giulești.

- Universitatea Craiova schimba frontul la mijlocul acestei saptamani, urmand sa evolueze in Cupa Romaniei. Alb-albastrii o vor intalni miercuri, 19 octombrie, de la ora 18.15, pe stadionul „Gaz Metan“ din Medias, pe AFC Hermannstadt, in prima etapa din Grupa D. Antrenorul Stiintei, Mirel Radoi, a declarat…

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Mirel Radoi, a declarat, marti, ca pentru formatia sa intalnirea cu FC Hermannstadt din Grupa D a Cupei Romaniei reprezinta un moment al revansei dupa infrangerea cu 1-0 din etapa a 8-a a Superligii, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai…