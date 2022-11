Stiri pe aceeasi tema

- A treia zi de la Campionatul Mondial de fotbal din Qatar o va aduce in lumina reflectoarelor pe Franța, campioana en-titre a lumii. Trupa lui Didier Deschamps va juca impotriva Australiei pe „Al Janoub Stadium”.

- Campionatul Mondial de Fotbal Qatar 2022 continua marți, cu alte patru partide. Programul meciurilor care vor avea loc, marti, la Cupa Mondiala: Ora 12:00 Argentina – Arabia Saudita Ora 15:00 Danemarca – Tunisia Ora 18:00 Mexic – Polonia Ora 21:00 Franta – Australia. The post Program meciuri 22 noiembrie…

- Mihai Stoica, managerul de la FCSB, considera ca Franța va caștiga Campionatul Mondial din Qatar. In acest caz, ar fi al doilea titlu la rand pentru francezi. MM este de parere ca Franța va caștiga grupa cu Danemarca, Australia și Tunisia, apoi de la elimina pe rand pe Mexic, Anglia și Elveția. Mihai…

- Campionatul Mondial de Fotbal Qatar 2022 se va disputa in perioada 20 noiembrie – 18 decembrie, in Qatar. Turneul final va debuta cu meciul dintre echipa tarii gazda si Ecuador, duminica, de la ora 18:00 (ora Romaniei), pe Stadionul Al Bayt, in cadrul Grupei A. In Romania, meciurile vor putea fi vazute…

- Campionatul Mondial de fotbal iși va deschide porțile in cursul zilei de duminica, 20 noiembrie, cu meciul dintre Qatar, țara gazda, și Ecuador. Debutul turneului final va avea loc de la ora 18:00 (ora Romaniei), pe stadionul Al Bayt, și va fi in direct pe TVR 1 și LiveText pe HotNews.ro. CM 2022 Qatar,…

- Lionel Messi a oferit un interviu in Aregentina inainte de startul Campionatlui Mondial. Argentina este in grupa C, alaturi de Arabia Saudita, Mexic și PoloniaDaca trece de grupe, Argentina va juca in optimi cu o echipa care va termina in primele doua in grupa D (Franța, Danemarca, Tunisia, Australia)…

- Selectionata de rugby a Irlandei a invins cu scorul de 19-6 (6-6) echipa Africii de Sud, campioana mondiala en titre, intr-un meci testat disputat sambata pe Aviva Stadium din Dublin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Capitanul nationalei Poloniei, Robert Lewandowski, va purta o bnderola in culorile Ucrainei la Cupa Mondiala de fotbal din Qatar, competitie care va avea loc in perioada 20 noiembrie-18 decembrie. Andrei Sevcenko, fost international si selectioner al Ucrainei, i-a inmanat lui Lewaandowski banderola,…