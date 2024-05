Brazilia a depăşit Belgia ca cea mai mare piaţă de export pentru vehiculele chineze alimentate cu energie nouă Exporturile de masini pur electrice si hibride plug-in catre Brazilia au crescut de 13 ori, pana la 40.163 de unitati in aprilie, fata de aceeasi luna a anului trecut, devenind cea mai mare piata de export pentru a doua luna consecutiva, potrivit datelor China Passenger Car Association (CPCA). Cresterea puternica a exporturilor catre Brazilia, care a fost a 10-a cea mai mare piata de export in ianuarie, vine inaintea unei noi cresteri a tarifelor la importurile de vehicule electrice si hibride, din iulie, deoarece tara sud-americana incearca sa incurajeze productia auto locala. Mai multi producatori… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

