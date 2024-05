S-a facut un studiu! Cererea de gaze naturale in Uniunea Europeana a fost in scadere timp de doi ani consecutivi, dupa un declin anual de 13,3% in 2022, cererea scazand cu inca 7,4% in 2023, la 12,72 milioane terajouli anul trecut, arata datele publicate de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). Este de asemenea cel mai redus nivel al cererii de cand s-a inceput colectarea cumulata a datelor lunare, in 2008. Reducerea vine pe fondul masurilor cuprinse in Regulamentul (CE) nr. 1369/2022 al Consiliului privind masurile coordonate de reducere a cererii de gaze, ca parte a planului REPowerEU…