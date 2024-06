Vin informații de ultima ora de la meteorologi. Specialiștii ANM anunța ca in intervalul urmator vor fi perioade cu instabilitate atmosferica, in cea mai mare parte a țarii. Sunt prognozate averse torențiale, descarcari electrice, vijelii și caderi de grindina. Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis, luni dimineața, atat o avertizare Cod portocaliu, cat […] The post Aproape toata țara, sub avertizare de ploi torențiale și vijelii. ANM a emis COD PORTOCALIU și GALBEN – HARTA first appeared on Ziarul National .