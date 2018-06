Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Argentiniana de Fotbal a fost amendata cu 90.000 de euro ca urmare a comportamentului fanilor la meciul cu nationala Croatiei, pierdut, scor 0-3, la 21 iunie, la Cupa Mondiala, scrie News.ro.Potrivit FIFA, suporterii argentinieni au fost implicati in incidente, au aruncat obiecte,…

- Selectionata Uruguayului s a calificat, alaturi de formatia Rusiei, in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal 2018, dupa ce a invins reprezentativa Arabiei Saudite cu scorul de 1 0 1 0 , miercuri, la Rostov pe Don, in Grupa A a turneului final din Rusia, transmite Agerpres.ro ...

- Duminica, in Rusia, au loc cateva meciuri ale Cupei Mondiale de fotbal 2018, cele mai importante fiind considerate Brazilia – Elvetia (Rostov), cu incepere de la orele 21.00, in Grupa E și Germania – Mexic (Moscova, Lujniki), in Grupa F , cu incepere de la orele 18,00. Mai joaca, tot astazi, de la…

- RUSIA 2018. Primul șoc de la turneul final al Cupei Mondiale a avut loc sambata la Moscova! Argentina s-a facut de ras cu Islanda, o echipa calificata in premiera la Cupa Mondiala de Fotbal. Pentru Argentina a marcat Sergio Aguero, in minutul 19, iar pentru Islanda a punctat Alfred Finnbogasson, in…

- Eliberarea lui Navalnii coincide cu startul Cupei Mondiale la Fotbal. "Sunt din nou impreuna cu voi dupa un sejur de 30 de zile de inchisoare. Sunt foarte fericit ca ma aflu in libertate", a anuntat, joi, principalul opozant al Kremlinului, Alexei Navalnii, pe contul sau de Twitter. Navalnii…

- Cine este gazda Campionatului Mondial de fotbal din 2026. Al 68-lea Congres al FIFA, gazduit miercuri la Moscova, va decide prin vot gazda Cupei Mondiale de fotbal din 2026, urmand sa aleaga intre candidatura Marocului si cea comuna a SUA, Canadei si Mexicului. Cei 211 membri ai federatiilor nationale…

- Juristul Cristian Jura a declarat, joi, pentru AGERPRES, ca este singurul roman ales in comisia ad-hoc a Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne care va judeca litigiile pe parcursul desfasurarii Cupei Mondiale de fotbal din Rusia. Formata din 12 membri, comisia TAS va solutiona…

- Vicecampioana mondiala Argentina nu va putea conta la turneul final al Cupei Mondiale 2018 pe portarul sau titular, Sergio Romero, care s-a accidentat la genunchiul drept, a anuntat Federatia de fotbal de la Buenos Aires (AFA), citata de AFP. "Romero a fost retras de pe lista de 23 de jucatori pentru…