- Formatia Liverpool a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Fulham, in prima mansa a semifinalelor Cupei Ligii Angliei. Fulham a deschis scorul in minutul Willian, in minutul 19, in timp ce Liverpool a revenit prin reusitele lui Jonas (68) si Gakpo (70). Returul…

- Prima semifinala din Cupa Ligii Angliei se disputa, marți, 9 ianuarie, intre Middlesbrough și Chelsea, cu incepere de la ora 22:00. O zi mai tarziu, de la aceeași ora, va avea loc a doua semifinala in care se vor duela Liverpool și Fulham. Pe Betano, cu Bet Builder activat, toate pariurile preferate…

- Martin Dubravka, 34 de ani, portarul numarul 1 al Slovaciei, pe care naționala lui Edward Iordanescu o va infrunta la Euro 2024, a fost atacat de un fan al lui Chelsea pe „Stamford Bridge”. Goalkeeperul lui Newcastle a scapat insa nevatamat. Echipa sa a pierdut in „sferturile” Cupei Ligii Angliei, 1-1,…

- Echipa de volei feminin CSM Lugoj a invins joi, in deplasare, formatia sarba Tent Obrenovac, scor 3-0, in mansa tur din optimile de finala ale Challenge Cup. In 2023, CSM Lugoj a jucat finala competitiei.Scorul pe seturi a fost 25-19, 25-13, 25-22, potrivit news.ro. Finalista a competitiei…

- Echipa de volei masculin SCM Craiova a invins miercuri, pe teren propriu, formatia sarba Radnicki Kraguevac, scor 3-1, in returul 16-ilor Cupei CEV si s-a calificat in optimile de finala ale competitiei.Scorul pe seturi a fost 25-22, 23-25, 25-21, 25-20. In mansa tur, Radnicki a castigat pe…

- Fotocredit: COTY Juriul format din 59 de jurnaliști europeni a desemnat cele șapte modele finaliste ce se vor lupta pentru titlul Mașina Anului 2024. Astfel, in finala ce va avea loc la sfarșit de februarie in 2024 vor concura BMW Seria 5, BYD Seal, Kia EV9, Peugeot 3008, Renault Scenic, Toyota C-HR…

- Jucatoarea Cristina Dinu, cap de serie numarul 3, s-a calificat, sambata, in finala turneului ITF de la Heraklion.Dinu a trecut in semiifinale de jucatoarea elena Dimitra Pavlou, scor 6-0, 6-3, intr-o ora si 34 de minute. In finala, romanca o va intalni pe spaniola Ane Mintegi Del Olmo, care…

- Echipa de volei feminin CSM Lugoj a fost invinsa marti, in deplasare, de formatia elvetiana Aesch Pfeffingen, scor 3-2, in mansa retur tur din faza 16-ilor Challenge Cup, dar s-a calificat in optimile competitiei gratie victoriei din tur.Scorul pe seturi a fost 12-25, 18-25, 25-19, 25-14, 15-5, potrivit…