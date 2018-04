Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de tenis a Romaniei a invins formatia Marocului cu scorul de 5-0, in turul al doilea al Grupei a II-a, zona Europa-Africa a Cupei Davis, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, dupa ce debutantul Edris Fetisleam l-a intrecut, duminica, pe Yassir Kilani, cu 6-2, 6-0. Fetisleam (18 ani,…

