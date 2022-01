Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin opt persoane, printre care si un copil au murit si alte zeci au fost ranite in urma unei busculade la stadion inainte de meciul Camerun - Insuele Comore, de la Cupa Africii pe Natiuni, informeaza BBC.

- Echipa nationala a statului Malawi, antrenata de Mario Marinica, a obtinut in premiera calificarea in optimile de finala ale Cupei Africii pe Natiuni, competitie gazduita de Camerun. Malawi a mai participat la CAN in 1984 si 2010, dar nu a trecut de faza grupelor, noteaza news.ro. Malawi a…

- Egipt s-a calificat în optimile de finala ale Cupei Africii pe Natiuni, în urma rezultatelor înregistrate miercuri în Grupa D a competitiei gazduite de Camerun.Rezultatele înregistrate miercuri:Egipt vs Sudan 1-0A marcat: Abdelmonem '35Guinea-Bissau vs Nigeria…

- Malawi, echipa naționala antrenata de Mario Marinica (47 de ani), s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Africii pe Națiuni, pentru prima data in istorie. Pentru Mario Marinica, tehnicianul roman in varsta de 57 de ani care a antrenat echipe din noua țari africane, totul a evoluat foarte rapid…

- Malawi, echipa naționala antrenata de Mario Marinica (47 de ani), a remizat astazi cu Senegalul, scor 0-0, și pastreaza șanse la calificarea in „optimile” Cupei Africii pe Națiuni. Mario Marinica poate sa scrie istorie pentru Malawi. Aflata la doar a treia prezența din istorie la Cupa Africii, națiunea…

- Malawi, selecționata antrenata de romanul Mario Marinica, a bifat, vineri seara, prima victorie la actuala ediție a Cupei Africii pe Națiuni, 2-1 cu Zimbabwe. Reprezentativa din Malawi pornea in calitate de outsider in fața celei din Zimbabwe, insa calculele hartiei au fost rasturnate. Eroul lui Mario…

- Mario Marinica, 57 de ani, un tehnician globe-trotter care a antrenat in noua țari africane, este selecționerul Malawi la acest CAN, care demareaza duminica, dupa multe controverse. Amanata un an, din cauza pandemiei, Cupa Africii chiar se joaca in 2022. Incepand de duminica, timp de 29 de zile, intre…

- Antrenorul roman Mario Marinica, numit la inceputul acestei luni la carma selectionatei de fotbal a statului Malawi, a anuntat, vineri, un lot de 23 de jucatori pentru turneul final al Cupei Africii pe Natiuni, care va avea loc in perioada 9 ianuarie-6 februarie, in Camerun, transmite Reuters, citat…