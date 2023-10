Stiri pe aceeasi tema

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a postat, luni, pe pagina oficiala de Facebook, un anunț mai puțin obișnuit: se cauta un specialist IT pentru Direcția Tehnologia Informației, iar salariul este de aproape 4.000 de euro.„Vrei sa fii parte din echipa care contribuie la dezvoltarea sistemelor…

- Doliu in lumea muzicii populare romanești! Viorel Leanca, dirijorul Ansamblului Artistic Profesionist "Ciprian Porumbescu", s-a stins din viața la varsta de 70 de ani. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut pe pagina de Facebook a ansamblului.

- "Da, am slabit 10 kilograme in lunile de vara, cele cu plecari in vacanța care ne tenteaza mereu cu ce e mai gustos! Deci se poate, și asta fara restricții exagerate. Doua numere mai puțin la haine nu ma deranjeaza deloc!”, a scris fosta "zana a surprizelor" pe Facebook. Andreea Marin a precizat ca…

- Compana farmaceutica daneza Novo Nordisk isi propune sa convinga guvernele europene sa plateasca pentru medicamentul sau pentru obezitate Wegovy, destinat persoanelor supraponderale sau care au comorbiditati, a declarat vineri directorul sau general, subliniind atat beneficiile medicale, cat si costurile…

- Pe tot parcursul anului de invațamant, dar mai ales la inceputul acestuia, cabinetul medical școlar este foarte important, fiind prima linie a triajului epidemiologic. Dar, in mediul rural, cabinetul medical școlar este un lux. Datele arata ca inceputul anului școlar coincide adesea cu depistarea unor…

- In plin sezon cald, foarte multe persoane iși doresc sa aiba un corp de invidiat. Astfel, mulți oameni apeleaza la tot felul de metode prin care sa scape de kilogramele in plus. Cu toate acestea, susțin doctorii, acestea pot fi un real pericol pentru sanatate și pot duce la afecțiuni grave.

- Primul medicament creat in intregime de inteligenta artificiala-AI a inceput sa fie testat pe oameni. Fabricat de o companie farmaceutica din Hong Kong, produsul identificat printr-un cod de cifre si litere nu a primit inca o denumire comerciala. Medicamentul este destinat tratarii unei boli pulmonare…