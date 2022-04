Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din Beijing au inceput sa-si faca provizii in contextul in care cel mai mare district al orasului a demarat luni un program de testare in masa a rezidentilor, existand teama ca autoritatile vor lua decizia impunerii unui regim strict de lockdown in stilul Shanghai, dupa ce mai multe zeci…

- Orasul Shanghai, centrul financiar al Chinei, a raportat joi peste 27.000 de infectari noi cu virusul SARS-CoV-2, un nou record pentru un interval de 24 de ore, la doar o zi dupa ce presedintele chinez Xi Jinping a declarat ca tara lui trebuie sa isi continue politica stricta de "eliminare dinamica…

- Autoritațile din Shanghai raporteaza un numar record de cazuri de COVID. Orașul este inchis pentru a preveni raspandirea virusului, iar China a anunțat ca iși va menține politica. Orașul Shanghai intra in a treia saptamana de izolare stricta, ca parte a luptei Chinei pentru a limita cel mai mare focar…

- Pandemia lovește China, repetandu-se situația inregistrata acum doi ani. Marele oraș Shanghai, cu 25 de milioane de locuitori, este in lockdown. Aproape toti cei 25 de milioane de locuitori din oraș sunt izolați incepand de sambata, 2 martie 2022. In acest moment, orasul Shanghai, capitala economica…

- Locuitorii din Shanghai, plasati din nou in izolare, au recurs la retelele sociale pentru a-si exprima iritarea si pentru a pune la indoiala eficienta mentinerii strategiei "zero-COVID" de catre China in cel mai populat oras al sau, relateaza miercuri Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Shanghai a raportat marti o noua crestere a numarului de cazuri de COVID-19, in pofida lockdown-ului partial impus in capitala economica a Chinei, care a dus la un aflux de cumparatori in supermarketuri, informeaza AFP. Metropola de 25 de milioane de locuitori a devenit in ultimele zile epicentrul chinez…

- Centrul financiar al Chinei, Shanghai, a impus luni un lockdown in doua etape pentru cei 26 de milioane de locuitori ai sai, cu inchiderea podurilor si tunelurilor si restrictionarea traficului pe autostrazi, in incercarea de a limita cresterea numarului de cazuri de COVID-19, informeaza Reuters,…

- Primaria din Shanghai a lansat miercuri un apel la calm in fata riscului de aparitie a unui val de "panica" in randul rezidentilor odata cu cresterea numarului de cazuri de COVID-19 in cel mai mare oras al Chinei, unde doua stadioane vor fi transformate in centre de carantina, informeaza AFP.…