Cum vrea să combată ministrul Finanțelor Marcel Boloș evaziunea? Reinventează turnătoria Denunțatorii faptelor de evaziune s-ar putea alege cu un procent din suma evazionata, este propunerea ministrului de Finanțe, Marcel Boloș, care are termen de la premier sa combata evaziunea fiscala și sa aduca mai mulți bani la buget din colectare. Marcel Boloș reinventeaza turnatoria și considera ca romanii vor fi atrași de aceasta oferta, de […] The post Cum vrea sa combata ministrul Finanțelor Marcel Boloș evaziunea? Reinventeaza turnatoria appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

