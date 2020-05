Stiri pe aceeasi tema

- Monica Anisie, minstrul Educației , a venit joi cu precizari in legatura cu elevii care nu pot participa la lecțiile online și a caror situație școlara este incerta, noteaza Realitatea Plus.Conform ministrului Educației elevii care nu pot participa la lecțiile online și care nu au note pe semestrul…

- Copiii au inceput deja cursurile online. Profesorii se intalnesc cu ei prin sistem de videoconferința și le dau teme pe „Google classroom”. Dupa ce cursurile au inceput, iar profesorii au trimis o situație cu elevii care au sau nu dispozitive pentru a fi prezenți online, respectiv acces la internet,…

- Școlile, gradinițele și universitațile nu se vor redeschide in acest an școlar, a anunțat luni președintele Klaus Iohannis. Anul școlar se va termina pe 12 iunie. Exista și excepții: elevii din clasele terminale, a VIII-a, a XII-a, a XIII-a – unde este cazul, la profesionala in anii terminali – vor…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, afirma ca instructiunile aprobate miercuri prevad obligativitatea elevilor care au acces la computer, tableta si la internet de a participa la cursurile organizate online de catre profesori. Ea spune ca elevii pot primi in custodie computere sau tablete din inventarul…

- Școlile s-ar putea redeschide la sfarsitul lunii mai sau inceputul lunii iunie, a declarat, marți seara, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, care a precizat ca urmeaza sa aiba o discuție cu ministrul Educatiei. Elevii s-ar putea confrunta cu unele schimbari.

- Cursurile se vor relua dupa incetarea starii de urgenta si asigurarea tuturor masurilor pentru ca elevii si cadrele didactice sa fie in siguranta, a declarat, marti, intr-o conferința de presa, ministrul educatiei, Monica Anisie. Potrivit acesteia, data exacta la care se vor reluarea cursurile se va…

- In urma cu puțin timp, ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat ca școala va reincepe imediat dupa incetarea starii de Urgența in Romania, adica dupa data de 16 mai. Materia pierduta in perioada in care cursurile au fost suspendate urmeaza a fi recuperata. De asemenea, elevii și studenții vor susține…

- Potrivit unei consultari facute de Consiliul Național al Elevilor, 36% dintre tinerii din Romania spun ca școlile lor nu țin cursuri online, iar acolo unde se fac, prezența este in general mica, scrie capital.ro. Consiliul Național al Elevilor a lansat o consultare la care au raspuns aproximativ 12.000…