Cum vor fi împărțite cele 29,2 miliarde de euro din PNNR Guvernul a publicat, miercuri, in timpul prezentarii Planului Național de Redresare și Reziliența in Parlament, o schița a investițiilor din PNRR. Statul roman va trimite luni, la Bruxelles, planul de 29,2 miliarde de euro. Romania va primi 14,2 miliarde de euro sub forma de granturi și 15 miliarde de euro sub forma de imprumuturi. Banii care vor fi alocați de Uniunea Europeana trebuie accesați pana cel tarziu la 31 decembrie 2023, iar proiectele finanțate prin acest program trebuie finalizate pana la 31 decembrie 2026. In caz contrar, sumele trebuie returnate. Primii bani din PNRR ar putea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din suma totala, 14,2 miliarde de euro vor fi alocați sub forma de granturi și 15 miliarde de euro, sub forma de imprumuturi. Pentru a beneficia de acești bani, guvernul trebuie sa faca o serie de reforme. INVESTIȚIILE DIN PNRR PREZENTATE DE GUVERN:Managementul apei - 1,9 miliarde de euro: 2 reforme…

- ​​Pensiile speciale vor fi limitate. De asemenea, va fi creat un sistem nou de pensii bazat pe o formula stabila de beneficii și o indexare automata. Acestea sunt informații cuprinse într-o sinteza a Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR), așa cum arata astazi. Trebuie precizat ca…

- „Azi nu a fost prezentat in plen PNRR. Tot ce știm despre PNRR este ca nu vizeaza dezvoltarea Romaniei, ci un plan de austeritate. Pentru toți romanii, raspunsul PSD nu poate fi decat unul singur: pe 14 iunie depunem moțiune de cenzura avand ca obiect principal eșcul guvernului privind PNRR”, a anunțat,…

- „Din momentul in care a aparut acest plan am fost acuzat ca nu vreau sa prezint acest plan. Astazi sunt aici. De fiecare data, ca liberal, am vent sa prezint in fața romanilor. Eu acum le vorbesc, in primul rand, romanilor.Trebuie sa știe toți romani ca este un program diferit. Este un plan aparut intr-un…

- „Din momentul in care a aparut acest plan am fost acuzat ca nu vreau sa prezint acest plan. Astazi sunt aici. De fiecare data, ca liberal, am vent sa prezint in fața romanilor. Eu acum le vorbesc, in primul rand, romanilor.Trebuie sa știe toți romani ca este un program diferit. Este un plan aparut intr-un…

- Premierul Florin Citu va merge saptamana aceasta la Bruxelles RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : Cea mai noua varianta a Planului National de Redresare si Rezilienta va convinge autoritatile europene si România va primi întreaga suma alocata, de peste 29 de miliarde de euro. …

- Premierul Florin Cițu a declarat ca Romania va fi printre singurele țari din UE care va atrage toți cei 29,2 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) și ca acest plan reprezinta soluția cea mai buna pentru accelerarea creșterii economice. Cițu va pleca in zilele urmatoare…

- Noul director al ADI Deșeuri și-a prezentat azi planul de management pentru gestionarea deșeurilor din județ. Unul dintre proiecte prevede realizare aunui corp de control, din 8 inspectori, ce or verifica daca se colecteza selectiv. Pentru cei șase pe care trebuie sa-i mai angajeze, Cristian Niculae…