Stiri pe aceeasi tema

- Tancurile occidentale „nu sunt o solutie miracol” pentru Ucraina impotriva Rusiei, a spus joi comandantul suprem al fortelor aliate in Europa (SACEUR), Christopher Cavoli, in ajunul unei reuniuni majore in Germania privind furnizarea de arme Kiev-ului.

- Dupa ce Marea Britanie a anunțat ca va livra Kievului tancuri grele Challenger 2, reacția Moscovei nu a intarziat sa apara. La doua zile dupa ce Londra a anunțat viitoarea livrare de tancuri Challenger 2 catre Ucraina, prima livrare de tancuri grele de fabricație occidentala catre Kiev, Kremlinul a…

- Marea Britanie ar trebui sa trimita „pana la 50” de tancuri Challenger pentru a face o „diferența reala” in Ucraina, a declarat fostul șef al Statului Major al armatei britanice pentru Sky News, criticand zvonul privind posibila oferta de 12 tancuri ca fiind „simbolica”, informeaza sursa citata.…

- Razboiul neprovocat pe care președintele Vladimir Putin l-a declanșat in Ucraina s-ar putea sfarși anul acesta, potrivit unui fost general al armatei americane care a avertizat ca Moscova va apela cel mai probabil la armele nucleare daca va fi pe cale sa piarda conflictul, informeaza Insider. Generalul…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a numit miercuri un nou responsabil al comandamentului pentru invazia din Ucraina. Numit in octombrie la conducerea trupelor ruse angajate in razboiul din țara vecina, generalul Serghei Surovikin a fost inlocuit cu șeful Statului Major.

- Un fost șef al armatei ruse cu legaturi vechi cu Ucraina a murit „subit” la varsta de 69 de ani, a anunțat fabrica de tancuri unde lucra, potrivit cotidianului britanic The Telegraph. Compania de construcții de mașini Uralvagonzavod, cel mai mare producator de tancuri din lume, unde generalul Alexei…

- Forțele Armate ale Ucrainei se pot apropia de Crimeea in aceasta iarna. Aceasta presupunere a fost facuta de fostul comandant al Armatei SUA in Europa, generalul-locotenent in retragere Ben Hodges pe Twitter. Generalul și-a exprimat opinia ca armata ucraineana nu va suspenda ostilitațile și o eventuala…

- Statul major al armatei ucrainene a susținut, intr-un comunicat difuzat miercuri, ca rușii au pierdut pana acum 2.801 de tancuri, de la inceputul invaziei in Ucraina și pana in prezent. Daca aceasta cifra ar fi adevarata, ar insemna ca forțele Moscovei au pierdut, practic, toate tancurile operaționale…