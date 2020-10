Stiri pe aceeasi tema

- Cancerul de san se trateaza cu succes, daca este descoperit la timp Ziua de 1 octombrie este dedicata, anual, luptei impotriva cancerului de san. Deși suntem in plina pandemie de coronavirus, ziua a fost marcata și anul acesta, cu scopul cresterii gradului de constientizare a bolii. Poate mai mult decat…

- MOTTO: „Ea (valabil și pentru el – n.m.) calatorește acum pentru a-și umple singuratatea cu peisaje”. Vintila Horia, Jurnalul unui țaran de la Dunare Numai ca peisajele frumoase ar aparține, cica, sufletelor urate , se caznește sa ne lamureasca fals scriitorul exilat demult din Romania, in pofida…

- „Domnule Ciolacu, Eu, Florin Citu, ministrul Finantelor Publice, va invit in mod oficial pe dumneavoastra personal la Ministerul Finantelor Publice pentru o prezentare a situatiei financiare a Romaniei si starea economiei. Voi prezenta urmatoarele teme: Deficitul bugetului general consolidat. Executia…

- Marți, 18 august, in prezența premierului Romaniei, Ludovic Orban, Lucian Bode, ministrul Transporturilor, a inmanat constructorului desemnat ordinul de incepere a lucrarilor pentru lotul 2 Vidra – Bragadiru A0 S a Capitalei si a anuntat inceperea efectiva a lucrarilor pe acest tronson adjudecat de…

- Cițu: Economia Romaniei se contracta cu 3,8% in 2020 și deficitul bugetar crește la 8,6%. Sanatatea primește 45% in plus la rectificare, iar Ministerul Muncii are cel mai mare buget: aproape 10 mld. lei in plus Economia Romaniei se va contracta cu de 3,8% in 2020, fața de estimarea anterioara de 1,9%,…

- „In 2020 jumatate din deficitul bugetar reprezinta costul crizei economice. Sa fie mai clar pentru toata lumea, ju ma ta te. Iar acest cost are doua componente, o crestere a cheltuielilor bugetare neprevazute (cheltuieli cu sanatatea, asistenta sociala, etc) si o reducere seminificativa a veniturilor…

- Marea provocare macroeconomica in anii ce vin este corectia deficitului bugetar, a dezechilibrului macroeconomic, iar fondurile europene au un rol cheie pentru a usura corectia, considera Daniel Daianu, consilierul guvernatorului BNR, intr-un articol publicat pe blogul OpiniiBNR.ro, relateaza Agerpres.

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca deficitul bugetar este unul ingrijorator si a punctat ca este nevoie de prudenta in ceea ce priveste orice crestere a cheltuielilor. "Deficitul bugetar nu trebuie comparat cu deficitul bugetar din alti ani. Nu numai Romania, toata lumea se confrunta cu…