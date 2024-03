Stiri pe aceeasi tema

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a raportat un deficit de cont curent de 1,35 miliarde euro pentru luna ianuarie 2024, in creștere fața de deficitul de 760 milioane euro inregistrat in aceeași perioada din 2023. Balanța bunurilor a aratat un deficit de 1,9 miliarde euro, insa acesta este cu 229 milioane…

- Proiectul de renovare a secției in care sunt tratate cazurile grave ale copiilor sub trei ani, inițiat de Asociația „Medici pentru Romania”, a costat 700.000 de euro. Peste 30.000 de copii sunt tratați, anual, in acest spital. Spitalul de Pediatrie Pitești, cel mai mare din Regiunea Sud-Muntenia,…

- Investitiile publice ar trebui sa fie considerabil peste deficitul bugetar, intr-o situatie cat de cat optima, avand in vedere banii europeni de care Romania dispune, considera Daniel Daianu.

- Statul roman, prin Guvernul Romaniei, Ministerul Afacerilor Externe, respectiv Ministerul Afacerilor Interne a intreprins masuri de monitorizare continue, pentru a oferi sprijin populației civile afectate de razboiul dintre Israel și Fașia Gaza.

- Un centru de dermatologie și cercetare medicala a fost inființat in cadrul Spitalul de Boli Infectioase din Galati. Este singura unitate medicala din tara unde cancerul de piele, bolile inflamatorii, imunologice si degenerative se pot depista cu ajutorul unui echipament medical ultra-performant

- Cea mai noua stațiune balneara din Romania, Baile Sarate Ocna Mureș, a avut anul trec aproximativ un sfert de milion de platitori de bilete. Investiția a fost finalizata și deschisa publicului in luna mai 2023.

- Primii romani morți de frig in acest an sunt din Buzau, respectiv Galați. Cele patru persoane și-au pierdut viața dupa ce minimele au coborat pana la minus 18 grade Celsius. O femeie in varsta de 79 de ani, din Galați, a fost gasita de vecini in curtea unei locuințe. Aceasta era imbracata intr-un capot…

- Radu Tincu, medic de Terapie Intensiva si Toxicologie la Spitalul Floreasca, a declarat luni, intr-o conferinta de presa organizata de ASSMB privind situatia din sistemul sanitar, ca niciun spital din Romania nu are organigrama completa pentru personalul medical, informeaza News.ro. In prezent se inregistreaza…