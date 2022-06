Cum va fi vremea, în cea mai lungă zi din an Marți, cerul va fi senin spre variabil. Soarele rasare la ora 05:36. Vremea se menține calduroasa, cu o ușoara scadere a valorilor termice, comparativ cu ziua anterioara. Local, in zonele de deal și munte exista probabilitatea ca instabilitatea sa iși faca apariția. Vantul va sufla slab și moderat cu unele intensificari temporare. Soarele va apune la ora Miercuri, in zona noastra, temperaturile vor fi in ușoara scadere. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

