Prognoza meteo, 16 martie. Vremea ne răsfață cu temperaturi plăcute, dar pot să apară și precipitații slabe Meteorologii au anunțat ca vremea va fi in general inchisa pentru cea mai mare parte a țarii. In regiunile vestice, sudice și sud-estice au fost anunțate ploi slabe. Temperaturile urca ușor pana spre valorile specifice pentru mijlocul lunii martie.Temperaturile au scazut simțitor in ultima perioada. Precipitațiile au cuprins majoritatea regiunilor din țara, iar soarele a lipsit cu desavarșire in cursul saptamanii. Nici sambata, 16 martie, vremea nu se va schimba fața de ziua anterioara.Șanse reduse de ploaie s-au semnalat in arcul intra-carpatic, Moldova și Oltenia, regiuni in care din cand Soarele… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- La munte, dar posibil și in depresiunile intramontane ale Carpaților Orientali vor fi precipitații mixte. Pe alocuri se vor acumula cantitați de apa de 10...15 l/mp. Vantul va sufla slab și moderat. Temperatura aerului va avea in continuare valori mai ridicate decat mediile climatologice in cea mai…

- Luni, atmosfera se menține inchisa in majoritatea zonelor din țara și va ploua slab in Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, posibil și in Dobrogea. In zona montana inalta, trecator vor fi precipitații sub forma de lapovița și ninsoare, iar vantul va sufla cu putere cu rafale de…

- Vantul va sufla slab și moderat, cu intensificari pe crestele masivelor sudice, unde la rafala se vor atinge viteze de 70...90 km/h și pe arii restranse și la viteze mai mici și in rest, in special in Banat, unde rafalele vor fi in general de 45...55 km/h. Pe alocuri, in special in regiunile extracarpatice,…

- Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in Oltenia, Muntenia, Dobrogea și nordul Moldovei (viteze in general de 35...45 km/h). Temperaturile maxime se vor incadra intre 8 și 19 grade. In București, vremea va fi calda pentru aceasta data, astfel ca temperatura maxima va fi de 13...14…

- Meteorologii au anunțat prognoza meteo pentru urmatoarele zile. Iata cum va fi vremea in ultimul weekend de iarna. Incepand de vineri, 23 februarie, vremea se incalzește, iar temperaturile vor ajunge la valori mai mari decat normalul acestei perioade. In acest weekend, un val de aer mediteranean și…

- Astazi, deși vremea se va raci accentuat in jumatatea de nord a tarii, valorile de temperatura se vor situa in continuare peste normele specifice perioadei, dar mai ales in sud si sud-est. Cerul va avea innorari si vor fi precipitatii pe arii relativ extinse. In vest, centru, nord și nord-est la inceput…

- Astazi, vremea se va raci fața de ziua precedenta, insa in regiunile sudice valorile termice diurne se vor menține peste mediile multianuale specifice acestei date. Temperaturile maxime vor fi de la -3 grade in estul Transilvaniei pana la 7...8 grade, pe arii restranse in Muntenia și Dobrogea. Cerul…

- Vremea va fi vantoasa. Cerul va fi temporar noros. Pe arii extinse se vor semnala precipitatii mixte ziua, predominant ninsori noaptea. La munte va ninge. Local, indeosebi la munte cantitatile de apa acumulate vor depasi 10…15 l/mp iar pe arii restranse peste 20…25 l/mp. Se va depune strat nou de zapada.…