Stiri pe aceeasi tema

- Termocentrala Paroșeni, situata in județul Hunedoara, a fost repornita astazi, 10 ianuarie, la capacitate maxima, anunța Complexul Energetic Valea Jiului (CEVJ). „Ținand cont de temperatura extrem de scazuta, de nevoia de energie, Complexul Energetic Valea Jiului se alatura colegilor din branșa, umar…

- ”Ati vazut dragi bucuresteni, am spus ca termoficarea acestui oras e un exemplu de manual de esec si iata astazi cand este ger peste tot Bucurestiul si toata tara avem o avarie majora pe Magistrala Grivita gestionata de Primaria Capitalei. A avut primarul Nicusor 200 de milioane de euro, din POIM, din…

- Romania ar putea incheia anul 2023 cu un deficit bugetar sub 5,7%, a anuntat, luni, ministrul Finantelor, Marcel Bolos, intr-o conferinta de presa. „Deficitul bugetar estimat era de 5,9%. Calculele ne arata ca stam mult mai bine, sub 5,7%, ca sa spun asa. Dar aveti rabdare. In conferinta de presa urmatoare…

- Tarifele pentru operatorii de distributie energie electrica vor creste anul viitor, dupa cum a declarat pe 21 decembrie, intr-o conferinta de presa, presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei, George Niculescu.

- ”Nuclearelectrica s-a alaturat Angajamentului Net Zero al industriei nucleare (The Net Zero Nuclear Industry Pledge), lansat pe 5 decembrie la COP28 – Conferinta ONU privind schimbarile climatice, in cadrul unui eveniment organizat ca parte a Programului tematic al Presedintiei COP28, in Dubai, Emiratele…

- ”Sectorul de energie verde este unul dintre cele mai populare subiecte ale ultimilor ani, iar aceasta tendinta este de asteptat sa persiste avand in vedere intentia globala de tranzitie catre politica emisiilor zero. Cu toate acestea, piata nu a inregistrat un avans constant si sigur”, potrivit lui…

- Romania are cel putin zece premiere europene in sectorul gazelor naturale si este pe punctul de a deveni, din 2027, primul producator de gaze din Europa, a declarat, marti, ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

- Doar o jumatate dintre cele 2 milioane de pacienti romani care au nevoie in fiecare an de o forma sau alta de recuperare medicala beneficiaza de tratament specializat, in vederea recuperarii mobilitatii si independentei, arata o analiza realizata de fondul de investitii de growth Agista. Fondul a achizitionat…