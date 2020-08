In condițiile in care epidemia de COVID-19 inca ne impune numeroase restricții, multe dintre noi nu s-au grabit sa se intoarca la sala. Totuși, pentru a ne menține intr-o forma fizica buna, dar și pentru a ne menține sanatatea in parametri optimi, mișcarea este necesara in fiecare zi. Așadar, intrebarea care se impune este ce putem face pentru a ne bucura de o buna condiție fizica din confortul și siguranța casei noastre sau in aer liber. Noi iți oferim cateva sugestii care te pot ajuta in acest sens. Alearga Este una dintre cele mai simple și mai bune activitați pentru sanatatea ta. In plus,…