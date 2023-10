Cum te fură service-ul auto cu zâmbetul pe buze. Opt dintre cele mai utilizate metode Toata lumea vrea sa-și repare la un preț corect mașina, dar exista mecanici si service-uri care incearca sa profite de clientii lor prin diverse metode de inselaciune. Intr-un serviciu auto exista numeroase modalitati prin care poti fi furat. De la preturi nerealiste, la reparatii inutile, exista diverse metode prin care proprietarii de masini pot fi inselati. Dar, cu atentie si cateva canale de informare, poti fi sigur ca nu vei cadea in plasa acestor escroci. In cele ce urmeaza, prezentam opt metode prin care poti fi furat in service-ul auto si cum poti sa-i prinzi. 1. Piese de schimb inlocuite… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

