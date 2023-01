In 1923, jurnalistul Frank G. Carpenter a calatorit prin Romania, realizand fotografii și descrieri ale oamenilor și locurilor pe care le-a intalnit, scrie Radio Free Europe . Imaginile și legendele originale sunt pastrate in arhiva Bibliotecii Congresului SUA, care poate fi accesata online. Frank G. Carpenter (1855 – 1924) a fost un scriitor, jurnalist și fotograf american care s-a bucurat de o larga notorietate in randul publicului american datorita reportajelor realizate in colțuri indepartate ale lumii. Frank G. Carpenter, Roma, 1923 | Sursa foto: Arhiva Bibliotecii Congresului SUA Sub titlul…