Cum se vede Târgu Mureș pe Youtube? O curiozitate de duminica dupa-amiaza ne-a impins spre o idee de articol care cu siguranța s-a mai derulat prin fața audienței dar ne-am gandit sa imortalizam la randul nostru imaginea orașului Targu Mureș la inceput de octombrie 2022. Și iata ce gasim la introducerea cuvintelor "Targu Mureș" pe Youtube: primul rezultat este o filmare cu drona din urma cu 7 ani realizata de Ovidiu Roșca... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

- Ediția de toamna a expoziției MINERALIA revine la Muzeul Județean Mureș in perioada 8-11 septembrie 2022, in curtea interioara a Palatului Toldalagi, sediul Secției de Etnografie și Arta Populara din Piața Trandafirilor nr. 11. Incepand de joi, 8 septembrie 2022, timp de 4 zile, se va desfǎsura la Targu…

- La data de 19 august a.c, polițiștii de investigații criminale ai Poliției municipiului Targu Mureș au reținut un barbat, de 52 de ani, din localitate, banuit de savarșirea unei fapte de furt. In fapt, la data de 16 iulie a.c., acesta ar fi patruns intr-o locuința, din Targu Mureș, de unde ar fi sustras…

- O persoana posibil inecata in albia raului Mureș, in orașul Iernut, zona barajului a alertat autoritațile sambata, 6 august, in jurul orei 16.15. "Intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului de pompieri Targu Mureș, respectiv pompierii voluntari din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații…

- Conducerea Sun Connect Resources SRL Targu Mureș, societate inființata in data de 11 martie 2022, anunța publicul interesat asupra declanșarii etapei de incadrare conform Hotararii Guvernului nr. 1076/2004 privind procedura evaluarii de mediu pentru planuri și programe, in vederea obținerii avizului…

- Reprezentanții Aeroportului Internațional "Transilvania" Targu Mureș au anunțat vineri, 22 iulie, ca operatorul aerian Hi Sky va suplimenta zborurile spre stațiunea turceasca Antalya cu inca un zbor in fiecare zi de marți, pe perioada 16 august 2022 – 13 septembrie 2022. "Astfel, vor fi patru curse…

- Consiliul Agenției Romane de Asigurare a Calitații in Invațamantul Preuniversitar (ARACIP) a aprobat in ședința de astazi inființarea, in cadrul Colegiului Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș, a doua clase de invațamant liceal cu profil…

- Ștrandul Tutti Wellness din comuna Acațari, satul Roteni nr. 246, aflat la circa 16 kilometri de municipiul Targu Mureș, și-a deschis porțile pentru un nou sezon incepand cu data de 1 iunie 2022. Obiectivul de agrement a fost inființat prin Hotararea Consiliului Local nr. 13/2020, se afla in subordinea…

- Programul de inginerie medicala al Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie (UMFS) „George Emil Palade" din Targu Mures are un potential de dezvoltare foarte mare, fiind singurul din tara derulat intr-o universitate cu profil medical si farmaceutic, a declarat miercuri, 6 iulie, rectorul…