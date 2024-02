Stiri pe aceeasi tema

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, duminica, 14 ianuarie 2024, in ziua inainte-comemorarii marelui poet național Mihai Eminescu, in biserica „Adormirea Maicii Domnului" din municipiul Targu Mureș, a avut loc premierea participanților la concursul județean…

- Patinoarul in aer liber aflat in interiorul Cetații Medievale din Targu Mureș, cu o suprafața de 600 mp, este deschis zilnic, inclusiv in zilele oficial libere. Programul pentru public este intre orele 13.30 și 21.00 iar accesul pe gheața se face in serii de cate o ora și jumatate, cu pauze de o jumatate…

- Consilierii județeni din Mureș au votat ieri, in ședința extraordinara, doua proiecte de hotarare, dintre care unul pentru validarea majorarii bugetului general al Județului Mureș pe anul 2023 cu sume de bani pentru finanțarea unor instituții de cultura. Banii provin din alocarea a 2% din impozitul…

- Miercuri, 20 decembrie, fostul prefect al județului Mureș și actual vicepreședinte al Partidului Național Liberal, Mara Toganel, a vizitat, alaturi de Parintele Protopop Razvan Șulea și viceprimarul municipiului Targu Mureș, Alexandru Gyorgy, au vizitat Gradinița Albinuța, unde au fost primiți cu brațele…

- Echipa masculina de baschet CSM Targu Mureș o are ca adversara, sambata, pe teren propriu, pe CSM Focșani, intr-un meci din cea de-a 13-a etapa a Ligii Naționale, Grupa B. Partida, gazduita de Sala Sporturilor "Simon Ladislau", va incepe la ora 18.00. Inaintea acestui joc, mureșenii ocupa locul III…

- Cladirea C3 din incinta Campusului Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș a gazduit miercuri, 13 decembrie, vernisajul Expoziției de Arhitectura, eveniment in cadrul caruia pe holurile de la etajul 1 și 2 au fost expuse o parte din lucrarile…

- Statuia ilustrului carturar Petru Maior și-a reluat locul in fața sediului Universitații de Medicina, Farmacie Științe și Tehnologie "George Emil Palade", situat pe strada strada Bernady Gyorgy, iar la statuia academicianului Alexandru Papiu Ilarian din fața Colegiului cu același nume, au fost finalizate…

- Moment festiv, astazi, 22 noiembrie 2023, de la ora 12.00. Liceul Tehnologic „Electromureș" din Targu Mureș a aniversat o varsta a maturitații, o jumatate de veac de ascensiune, de realizari, de succese și de performanțe memorabile. Evenimentul a fost marcat intr-un cadru festiv la Casa de Cultura „Mihai…