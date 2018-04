Stiri pe aceeasi tema

- Astazi s-a semnat contractul pentru execuția lucrarilor la obiectivul „Pasaj denivelat pe centura de ocolire Arad (DN7 km 540+248) peste CF Arad – București” cu firma Implenia Baugesellschaft m.b.H. Valoarea contractului este de 25.665.184,89 (TVA inclus), cu o durata de execuție de 12 luni și o perioada…

- Pentru ca romanii s-au grabit sa inceapa vacanta de Paste, traficul s-a aglomerat pe mai multe drumuri. In acelasi timp, politia recomanda soferilor sa respecte indicatiile agentilor si sa reduca viteza, scrie Ziare.com. 0 0 0 0 0 0

- Potrivit polițiștilor, un conducator auto, în vârsta de 23 de ani, care se circula cu un autoturism Ford, dinspre Cluj-Napoca spre Apahida, a încercat sa efectueze o depașire neregulamentara și a trecut peste linia continua. Din partea opusa circula regulamentar un autoturism Dacia…

- Serviciul InfoTrafic al INP, informeaza ca la intersecția strazilor bd. Ștefan cel Mare – Vasile Alecsandri, este inregistrat accident rutier, in scurt timp vehiculele implicate, vor fi inlaturate

- Servicul „InfoTrafic" al INP informeaza ca la aceasta ora se inregistreaza flux majorat in patru sectoare din capitala. Astfel, se recomanda conducatorilor auto sa evite deplasarea pe strazile in panta / rampa și sa pastreze distanța intre vehicule, in timpul deplasarii.

- Se circula in conditii de iarna pe strazile din Bucuresti, din cauza ninsorii, fiind valori ridicate de trafic pe arterele principale, potrivit Brigazii de Politie Rutiera a Capitalei. "Nu sunt probleme mari.Se circula in conditii de iarna. Sunt valori de trafic mai ridicate pe artetele…

- Buletin de Carei raspunde solicitarilor cetatenilor care platesc impozite si taxe locale catre Primaria Carei. Astazi, strada Morii. Locuitorii au luat legatura verbal cu conducerea Primariei Carei pentru a le prezenta situatia in care se afla de ani de zile. La fata loculuiau fost si primarul si…

- Atat sefa Directiei Nationale Anticoruptie, cat si procurorul general Lazar au participat la o dezbatere privind “frauda si coruptia in domeniul achizitiilor publice”. Prilej cu care a prezentat o statistica si a adus in discutie faptul ca sunt cazuri in care procurorii sunt sesizati si dupa 7 sau 9…