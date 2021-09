Cum se scrie corect: “bodaproste” sau “bogdaproste”? Fiecare dintre noi a fost probabil pus in situația in care sa aleaga intre cele doua forme “bodaproste” sau “bogdaproste”. Care este insa varianta corecta? Cum se scrie corect: “bodaproste” sau “bogdaproste”? In Dictionarul liturgic spre exemplu, este consemnata forma bodaproste, cu urmatoarea explicatie: formula de multumire cand se primeste un dar dat de pomana pentru sufletele celor morti. Aceasta formula s-a generalizat ca expresie de multumire pentru un dar, care este facut fara nadejdea unei rasplatiri pamantesti. Cel ce da de bodaproste daruieste din toata inima, fara a mai cere ceva in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

