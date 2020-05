Cum se schimba vizita la stomatolog dupa 15 mai! Medicul Adrian Mina explica ce masuri se iau pentru protectia clientilor!

Stiri pe aceeasi tema

- Un sat din Indonezia a luat una dintre cele mai stranii masuri pentru a incuraja distantarea sociala in plina pandemie de coronavirus. Mai multi voluntari se imbraca in fantome pentru a speria oamenii care nu vor sa stea in case.

- Autoritatile judetene iau masuri in contextul noului coronavirus. In ultimele 24 de ore, 869 de persoane aflate in izolare la domiciliu au fost verificate de oamenii legii. Pentru aceasta actiune, au fost angrenati 348 de agenti din cadrul IPJ Constanta, politisti ai Garzii de Coasta, jandarmi din IJJ…

- Masuri privind protectia salariatilor si a clientilor bancari in contextul pandemiei de COVID-19 agreate de Consiliul Patronatelor Bancare din Romania (CPBR) si Federatia Sindicatelor din Asigurari si Banci (FSAB), potrivit Agerpres. Conform unui comunicat transmis de cele doua organizatii, documentul…

- Primele grupuri de romani au ajuns in cel mai mare punct rutier de trecere a frontierei din Romania, cel de pe autostrada Nadlac-Arad, in jurul orei ora 2 din noapte, dupa ce au strabatut Ungaria pe un culoar verdespecial aprobat de autoritațile de la Budapesta, care au decis ca sa-i direcționeze catre…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca pentru Guvern este important ca economia sa functioneze si a anuntat ca in sedinta Executivului de miercuri va fi adoptat un prim set de masuri "absolut necesare" si cu "efecte benefice clare", care vizeaza, in special, domeniile puternic afectate de efectele…

- ​Banca Transilvania a montat sisteme cu dezinfectant la intrarea în fiecare unitate BT și a luat și alte masuri de protecție a clienților și a angajaților. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Veranda Mall a adoptat o serie de masuri suplimentare pentru protectia angajatilor si clientilor fata de infectarea cu virusul COVID-19, informeaza reprezentantii centrului comercial intr-un comunicat remis joi. Astfel, Veranda Mall a implementat schimbari in regulamentul de functionare,…

- Timișorenii au facut cadou spitalului „Louis Țurcanu” un aparat extrem de important, care va da șansa la o viața normala copiilor cu afecțiuni urologice. Dispozitivul a fost achiziționat și din donațiile pe care clienții le-au facut cumparand „monede – dorința”, printr-o campanie organizata cu sprijinul…