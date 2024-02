Unu din patru cumpărători își achiziționează mașina online Cumparatorii de autovehicule sunt mai predispuși ca niciodata sa efectueze achiziția online, 25% dintre respondenți intenționand sa faca acest lucru prin intermediul website-urilor producatorilor sau al website-urilor terțe. In același timp, și preferința de a efectua o achiziție la o reprezentanța a crescut la 61%, restul respondenților spunand ca sunt indeciși. Potrivit datelor din cel mai recent studiu EY Mobility Consumer Index (MCI), in cadrul caruia au fost intervievați 15.000 de consumatori, din 20 de țari, folosirea instrumentelor online prealabile achiziției și pentru documentare continua… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

