- O femeie, din comuna gorjeana Telești, este cautata de familie și de poliție, dupa ce a plecat de acasa și nu a mai revenit. Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Targu-Jiu au fost sesizați ieri cu privire la faptul ca numita Ciortan Magdalena, de 47 de ani, din comuna Telești, a plecat in mod…

- Reprezentantii Clinicii Nera sustin ca sunt "inadvertente" in raportul DSP Caras-Severin intocmit in urma controlului la clinica si ca aceasta functioneaza exclusiv in baza programarilor, iar in ziua controlului nu existau programari, motiv pentru care medicii nu erau la serviciu. De asemenea, reprezentantii…

- „Nu se mai moare de COVID la spital, cat acasa. Aici am ajuns”, spune psihiatrul Gabriel Diaconu. Medicul e de parere ca romanii au un stat slab, iar un stat slab nu are autoritate practica asupra oamenilor: „slabiciunea creaza indecizie și lupta pentru putere intre parți”. Printre cele mai…

- Medic roman despre „tupeul” pacienților nevaccinați: ”S-au tratat cu ce au gasit pe Facebook, apoi se revolta ca stau in UPU cu zilele” Medic roman despre „tupeul” pacienților nevaccinați: ”S-au tratat cu ce au gasit pe Facebook, apoi se revolta ca stau in UPU cu zilele” Un medic din Timisoara s-a plans…

- Parinții care s-au vaccinat și care au copii de peste șapte ani care se imbolnavesc de COVID nu pot primi concediu medical platit in situația in care vor sa stea acasa sa aiba grija de ei, deoarece sunt imunizați, iar aceasta situație nu este prevazuta de lege, potrivit Digi24.Casa Naționala de Asigurari…