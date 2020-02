Stiri pe aceeasi tema

- Irina Rimes, artista sensibila care aduce intotdeauna emoții profunde prin melodiile ei, vine la The Concert cu cel mai amplu show din 2020. Irina va urca pe scena de la Romexpo pe 31 mai și va prezenta, in cadrul evenimentului-concept care va aduce impreuna 13 dintre cei mai cunoscuți și apreciați…

- De zeci și zeci de ani, vascul este o planta apreciata pentru beneficiile pe care le aduce in viața noastra: sanatate și noroc In tradiția populara din țara noastra, vascul este un simbol al norocului și ospitalitații. Planta se pune la usi si la ferestre in noaptea Anului Nou pentru ca romanii…

- Preocupați sa duca o viața cat mai sanatoasa, tot mai mulți romani cauta acele produse care sa conțina ingrediente naturale, in special cand vine vorba de dulciuri. Gustul copilariei reinterpretat...

- Planta care aduce noroc și belșug in casa de Craciun. Vascul intarește sistemul imunitar, scade tensiunea arteriala, regleaza tulburarile cardiace și este eficient in dereglarile hormonale. Vascul mai are proprietatea de a inhiba creșterea tumorilor canceroase, spune medicul Sabina Ivan, in cartea…

- Epopea caruselului din Piata Marii Adunari Nationale continua. Fostul primar al Capitalei, Dorin Chirtoaca s-a apucat de investigatii si aduce acuzatii grave la adresa actualului edil, Ion Ceban.

- Tocana de legume este o mancare deosebit de gustoasa, hranitoare si potrivita perioadelor de post, insa poate fi consumata oricand, inclusiv in zilele geroase de iarna, reteta fiind asemanatoare cu zacusca.

- Secretul gustului savuros al fileului de salau gratinat sta in tratarea termica a pestelui si a legumelor, dar si in pregatirea sosului, un amestec de faina, lapte, unt, smantana si vin care iti lasa gura apa.