Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul militar Valeriu Gheorghița, a anunțat duminica faptul ca in cazul in care se va ajunge la un moment in care sa existe doze de vaccin care sa se iroseasca, atunci atunci „orice persoana in acea situatie poate sa beneficieze de vaccinare pentru ca doar nu o sa aruncam dozele si sa ramana nefolosite”. El vorbește despre o lista de așteptare pe care vor fi cei care vor dori sa se vaccineze. „Aceasta lista de asteptare poate prelua si ne dorim sa preia inclusiv acest rol in care daca sunt persoane care nu se prezinta din varii motive, conform programarii…