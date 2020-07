Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce pandemia a izolat-o la domiciliul prezidential si si-a serbat ziua de nastere in carantina, cea care a declansat miscarea „Free Melania!” a ajuns si-n buncarul din Casa Alba. Ce coincidenta pentru Prima Doamna sufocata deja de responsabilitatile fata de sot si tara!

- osta profesoara de franceza si de actorie a atras toate privirile asupra sa din momentul in care a devenit Prima Doamna a Frantei. Este cu 25 de ani mai mare decat celebrul ei sot, Emmanuel Macron, dar reuseste sa arate mai tanara decat multe femei la varsta ei.

- O noua biografie incendiara dezvaluie faptul ca Prima Doamna nu si-a intrat in drepturi de la inceput, ci a asteptat ca sotul ei sa revizuiasca anumite aspecte din contractul prenuptial, chiar daca, initial, a dat vina pe faptul ca nu putea muta copilul de la scoala.

- Prima Doamna a Americii este una dintre cele mai populare femei din lume. Este vorba despre Melania Trump, in varsta de 50 de ani, nascuta Knauss. Frumoasa care a venit pe lume in Slovenia a dat lovitura, asadar, in State, odata ce s-a casatorit cu miliardarul Trump.

- Melania Trump este cel mai dur inamic al soțului ei, Donald Trump in alegerile prezidențiale de la 3 noiembrie, au declarat mai mulți experți pentru CNN . Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii nu pare sa se puna deloc de acord cu soțul ei. Mai intai, Melania și-a afișat public dezacordul in privința…

- Melania Trump a avut prima apariție publica, de la izbucnirea protestelor din Statele Unite. Prima Doamna a Americii a venit in fața camelor de filmat intr-o ținuta sombra, iar un moment șocant a venit atunci cand soțul ei a incercat sa o forțeze sa zambeasca pentru o ședința foto.

- Mirela Vaida este una dintre cele mai apreciate prezentatoare de la noi, iar pandemia de coronavirus care o ține foarte mult timp acasa nu pare sa o afecteze atat de mult. Vedeta reușește sa realizeze cat mai multe activitați, insa sportul nu este niciodata neglijat.

- Liga Zimbrilor PREGATIRI… Din cauza pandemiei de coronavirus, CSM Vaslui se afla in pauza competitionala. Handbalistii vasluieni isi urmeaza programul de pregatire fizica in autoizolare si spera sa revina cat mai repede pe teren. Portarul CSM-ului, Valentin Petrila (24 de ani), face tot ce poate pentru…