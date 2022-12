Stiri pe aceeasi tema

- Cu toții ne dorim sa decoram bradul de Craciun perfect, cu globuri. Sa aiba ornamente și luminițe perfect coordonate intr-o schema festiva și eleganta. Cu toate acestea, in realitate, este mai ușor de spus decat de facut. Decorarea unui brad de Craciun nu este o treaba ușoara, mai ales pentru perfecționiștii…

- Mirela Vaida a dat și ea startul sarbatorilor de iarna, astfel ca ea a impodobit deja bradul pentru Craciun. Prezentatoarea de la Acces Direct a impartașit toata emoția pe care a trait-o cu fanii ei din mediul online. Iata ce fotografii emoționante a postat vedeta pe rețelele de socializare personale!

- Mai sunt 10 zile! Pe 8 decembrie se deschide Piatra lui Craciun – Taramul Moșului, evenimentul cu cel mai mare Brad de Craciun din Moldova. Anul acesta aducem la Piatra-Neamț atmosfera sarbatorilor de iarna inspirați din istoria orașului nostru. In urma cu 591 de ani, domnitorul Alexandru cel Bun menționeaza…

- Sarbatorile de Craciun vor fi simțite și la Chișinau. Primaria orașului va amenaja tradițional Targul de Craciun in centrul Capitalei, dar și in alte sectoare, a dat asigurari edilul Ion Ceban.

- Pregatirile pentru sarbatorile de iarna sunt in toi. SC Servicii Publice SA Iasi (SPI) urmeaza sa monteze in municipiu brazi de diferite dimensiuni in centre de cartiere si locuri publice, dar si brazi mai mici pentru diferite institutii de invatamant. „Am achizitionat in total in jur de 800-900 de…

- Valul de scumpiri a afectat și tradiționalul brad de Craciun. Nici decorațiunile nu au fost ocolite, de altfel. Prin urmare, romanii vor scoate mai mulți bani din buzunare pentru a intra in spiritul sarbatorilor de iarna. Magazinele sunt pline de oferte in ceea ce privește decorațiunile pentru sarbatori.…

- Bradul de Craciun care va fi amplasat in centrul vechi al Baii Mari, ca in fiecare an, a fost adus azi. Urmeaza impodobirea acestuia, montarea de luminițe, pentru ca totul sa fie gata pana in data de 30 noiembrie, cand se va da startul unei noi ediții a Targului de Craciun. Ce este de remarcat este…

- Sarbatorile se apropie cu pași repezi și este timpul sa te gandești la bradul de Craciun. De ce? Pentru ca bradul este elementul central și cel mai spectaculos al intregului decor de iarna. Prin urmare, merita sa alegi cel mai frumos brad de Craciun care va fi cel mai bine prezentat intr-o camera data…