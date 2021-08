Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a reactionat joi fata de declaratia premierului Florin Citu, potrivit caruia ar trebui sa ia bani de la ministerul Transporturilor in loc sa ii dea, spunand ca de fapt premierului ii e teama ca banii vor fi cheltuiti.

- Premierul Florin Citu a vorbit, joi, despre rectificarea bugetara si solicitarile ministerelor: ”Sunt exagerate 38 de milioane de lei cumulate pe toate ministerele, asta inseamna aproape 4% din PIB. Cred ca trebuie sa inteleaga toata lumea ca noi vrem sa reducem deficitul bugetar, nu sa il crestem,…

- „De la toate ministerele am rapoartele, executia la toate ministerele. Maine dimineata veti vedea si dumneavoastra executia bugetara la sase luni. Pe ministere o am si pe toti ordonatorii de credit, pentru ca am inceput rectificarea bugetara saptamana trecuta, deci avem la toate ministerele", a declarat…

- „Lucrurile arata bine. La Ministerul Justitiei avem o executie de 97-98%, la Sanatate 88%, la Transporturi suntem la 93%, la Fonduri este un 70%, dar aici sunt elemente legate de programare si de mecanismele de absorbtie. Deci lucrurile sunt in buna stare din punctul nostru de vedere. Mesajul premierului…

- Prim-ministrul Florin Citu le-a cerut, marti, prefectilor sa finalizeze rapid evaluarea pagubelor in zonele afectate de inundatii in aceasta perioada, astfel incat la rectificarea bugetara sa fie alocate resursele necesare. "Maine, in sedinta de guvern se aproba hotararea cu…

- Ieri, premierul Florin Citu a anuntat ca ordonanta privind rectificarea bugetara ar putea fi adoptata in perioada 16-20 august. „Am semnat calendarul pentru elaborarea proiectului rectificarii bugetului de stat. In acest moment estimam adoptarea ordonantei cu privire la rectificarea bugetului de stat…

- Florin Cițu a transmis, de la Targu-Jiu, ca Romania poate stabili un nou record de creștere economica, unul care sa depașeasca 10%. Cițu le-a cerut liberalilor sa nu il mai atace pe el și guvernarea sa. Cițu, ministru interimar la Finanțe, dupa ce l-a demis pe Alexandru Nazare, a transmis…

- „Clarificare: Toate lucrarile de investitii prin PNDL vor fi finantate de Guvernul Romaniei, conform legii. Ultimele transe de plata se refera la facturile depuse pana in 15 iunie, care vor fi achitate etapizat pana la 20 iulie. Platile restante vor fi achitate imediat dupa rectificarea bugetara obisnuita,…