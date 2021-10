Cum se formează briza mării? Ce e cu „briza marii”? Da, e la mare, vorbim adesea despre ea, dar de ce se formeaza? Nu avem acest flux al maselor de aer și-n Capitala. V-ați intrebat asta vreodata? Probabil ca nu. A venit timpul ???? Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol: scientia.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alex Velea și Antonia se iubesc de mai mulți ani, insa, deocamdata, nu au organizat nunta pe care fanii lor o așteapta cu sufletul la gura. In exclusivitate, la Xtra Night Show, Alex Velea a povestit cum va aratat nunta lui și a Antoniei, spunand ca amandoi s-au mai casatorit o data in trecut și ca…

- „Imediat cum am ajuns la aceasta incidența, deocamdata nu se intampla nimic pentru ca DSP va trebui sa vina in 24 de ore cu o analiza și cu propuneri, iar in maximum 48 de ore Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgența va trebui sa se convoace și sa constate aceasta incidența, și evident…

- Traficul rutier este blocat la intrarea pe Autostrada A1 Pitești – București, in zona VIVO! Mall, din cauza unui TIR care s-a rasturnat și a ramas blocat pe ambele sensuri de mers spre Capitala. Din primele informații, se pare ca șoferul autotrenului care transporta produse metalice a pierdut controlul…

- Cseke Attila a fost vaccinat, in dimineața zilei de 28 septembrie, cu a treia doza de vaccin impotriva COVID-19. In ziua in care in Romania incepe administrarea celei de-a treia doze de vaccin antiCovid, ministrul interimar al Sanatații a ajuns la Spitalul Militar Central “Dr. Carol Davila”, din Capitala,…

- Rata de infectare in București continua sa creasca și se apropie de 5 la mia de locuitori, conform datelor transmise de catre autoritați. Luni, rata de infectare in Capitala a urcat luni la 4,95, fața de 4,35 cu o zi in urma, conform Direcției de Sanatate Publica București. Incidența cazurilor COVID-19…

- Astazi am avut parte de o zi de vara in toata regula. Temperaturile au ajuns la 30 de grade Celsius, asa ca vremea a fost numai buna pentru turistii ajunsi in acest weekend la mare. Oamenii s-au bronzat si chiar au facut baie in mare. Nici cei ramasi in Capitala n-au dus-o mai rau. In […] Source

- Rata de infectare cu Covid-19 in Bucuresti este in creștere. Aceasta a ajuns, duminica, 26 septembrie, la 4.35 la mie in București, dupa ce sambata a fost de 4,1 la mia de locuitori. In urma cu o saptamana, incidența in București era de 2,44/mie, ceea ce sugereaza ca la dinamica actuala a creșterii,…

- George Burcea și Viviana Sposub formeaza in continuare uncuplu, dezi in ultimile zile s-a tot vorbit despre desparțirea lor, dupa cevedeta a șters toate imaginile in care aparea alaturi de fostul soț al AndreeiBalan. Iata ca cei doi vin cu dovada, semn ca lucrurile merg bine inca intreei.In acest weekend,…