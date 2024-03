Stiri pe aceeasi tema

- ”As spune ca nu este testul decisiv (scrutinul pentru Primaria Capitalei - n.r.), decisiv este testul alegerilor europarlamentare, in care vrem sa obtinem peste 50% din mandatele europene. Testam coalitia noastra aici, pe aceste liste. Capitala este importanta in toate alegerile, Capitala polarizeaza…

- Dincu: Capitala e importanta in toate alegerile. Decisiv este testul alegerilor europarlamentare, in care vrem sa obtinem peste 50% din mandatele europenePresedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dincu, declara ca nu alegerile pentru Primaria Capitalei, ci scrutinul pentru Parlamentul European…

- PSD și PNL nu au reușit sa cada de acord asupra candidatului la Primaria Capitalei. Vasile Dincu, președintele Consiliului Național PSD, a spus la Digi24 ca nu mai este pe lista niciunul dintre candidații despre care se vorbea pana acum, dar ca au aparut alți potențiali candidați. El nu a vrut sa spuna…

- La Dialogurile Puterii, jurnalistul Sorin Roșca Stanescu dezbate impreuna cu Manuela Dumitru ideea ca politicul este adesea caracterizat de manipulare, cu partidele concentrandu-se in principal pe acumularea de putere, mai degraba decat pe binele cetațenilor. In special in București, unde tensiunea…

- Cristian Popescu Piedone, actualul primar al Sectorului 5, ar caștiga alegerile pentru Primaria Capitalei, conform datelor unui sondaj de opinie comandat și publicat luni de primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. Tot astazi PSD și PNL așteapta datele sondajelor comandate pentru a decide asupra…

- ”Nu s-a luat o decizie privitoare nici macar la o candidatura cu un independent la Primaria Capitalei. Urmeaza sa avem discuții, urmeaza sa avem sondaje, sa vedem ce zic și bucureștenii. Este clar ca Nicușor Dan nu este o soluție pentru București.Am vazut ca s-au aruncat in spațiul public nume, dar…

- Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, ca a votat ca alegerile europarlamentare sa fie comasate cu cele locale, iar PSD si PNL sa aiba liste comune la alegerile europarlamentare. „Am luat si eu cuvantul si le-am transmis colegilor ca sunt intru totul de acord si am si votat…

- Vasile Dincu, presedintele Consiliului National Politic al PSD, il vede pe Marcel Ciolacu drept candidat PSD la prezidențiale, asta pentru ca el e liderul partidului. Dincu a mai susținut ca la Primaria Capitalei nu vede un alt candidat social-democrat in afara de Gabriela Firea.„In acest moment,…