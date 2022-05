Stiri pe aceeasi tema

- Hotelul Saratoga, clasificat la cinci stele, era in pregatiri pentru redeschiderea post-pandemie, ce urma sa aiba loc peste patru zile.„Primele constatari indica faptul ca explozia a fost provocata de o scurgere de gaz", a precizat presedintia cubaneza pe Twitter. BREAKING ????????Cuba???????? : Car…

- Raluca Dragoi a trecut prin mai multe divorțuri. Chiar in perioada in care credea ca nimeni și nimic nu o mai poate face fericita, l-a cunoscut pe actualul sau partener de viața, Andrei, langa care se simte cat se poate de implinita. Astazi, a fost cea mai importanta zi din viața lor. Cei doi s-au casatorit.…

- Nascut in 1922, Neculai Atomei, din satul Vanatori, comuna Vanatori-Neamț, a implinit recent venerabila varsta de 100 de ani. I-au fost alaturi familia, conducerea primariei, atat primarul Maria Petraru, cat și vicele Vasile Coșofreț. Poșta i-a adus și o diploma de recunoștința din partea Ministerului…

- Uneori simptomele banale pe care le resimte corpul nostru dupa o perioada mai grea din viața nu ascund nimic mai mult decat un sistem imunitar slabit sau o stare generala de oboseala. Insa, sunt situații cand ar trebui sa fim mai precauți, sa nu presupunem ca ințelegem problema cu care ne confruntam…

- Nascut sub semnul Balantei, pe 7 octombrie 1952, “Volodik” sau “Volodea” – cum ii spune familia, “Vovka”- cum ii spun prietenii, “Vladimir Vladimirovici Putin”- cum i se spune oficial, are o poveste de viata care justifica pe deplin faptul ca este…ceea ce este! “Viata mea e foarte simpla. Am terminat…

- Celia radiaza de fericire in aceste momente! Artista a adus ieri pe lume o fetița perfect sanatoasa, iar recent a impartașit cu marea comunitate de care se bucura pe rețelele de socializare cum se simte. Mai mult decat atat, fara a se sfii cantareața a postat și prima fotografie cu micuța Sara Maria!

- Centrul „Sfantul Vasile“ din Craiova e plin de oameni ale caror vieti au luat intorsaturi atat de nefericite incat au ajuns pe strazi. Isi duc suferintele sufletesti sau fizice pe holul centrului si in camerele pe care le impart si pare ca s-au obisnuit ca gandul ca sunt ai nimanui. Printre ei, o batrana…