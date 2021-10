Cum se aude vântul și zborul unei drone pe Marte Pe 30 aprilie 2021, roverul Perseverance al NASA a devenit prima nava spațiala care a inregistrat sunete ale unei alte nave spațiale, pe o alta planeta. Terra și Marte au atmosfere diferite, iar asta afecteaza modul in care se propaga sunetul. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu modul in care funcționeaza sunetul: undele sonore iau nastere in urma vibratiilor de natura mecanica. Un caz binecunoscut este cel al vibrațiilor moleculelor de aer, care intermediaza discuțiile noastre zilnice. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol: scientia.ro

