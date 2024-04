Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Ministerului Apararii Nationale au declarat ca luni, in intervalul 22.30 - 00.30, personalul aflat in serviciul de paza in cadrul Bazei 57 Aeriene Mihail Kogalniceanu a raportat prezenta in aer, in zone din apropierea Aeroportului International „Mihail Kogalniceanu”, a unui sistem aerian…

- Mai multe drone au fost observate de militarii Bazei Aeriene 57 Mihail Kogalniceanu, in cursul noptii de luni spre marți, 16 aprilie, in apropierea Aeroportului Mihail Kogalniceanu. „Erau probabil de tip comercial si au evoluat cu viteze mici si la inaltimi reduse”, au declarat, pentru agenția News.ro,…

- Activitațile NATO in Europa de Est și in regiunea Marii Negre sunt menite sa pregateasca aliații pentru un eventual conflict cu Rusia, a declarat Ministerul rus de Externe, care a dat exemplu proiectul de modernizare a bazei Mihail Kogalniceanu, din județul Constanța, relateaza Hotnews.„Extinderea bazei…

- Baza militara Mihail Kogalniceanu din județul Constanța va fi extinsa și modernizata, urmand sa devina cea mai mare baza militara NATO din Europa. Proiectul este estimat la 2,7 miliarde de dolari. Au inceput deja lucrarile la drumurile de acces si o retea electrica de mare capacitate, arata un reportaj…

- Un apel la numarul 112 a sesizat in cursul zilei de ieri despre faptul ca o mina a fost gasita plutind pe suprafata marii in statiunea Costinesti, judetul Constanta. Un apel la numarul 112 a sesizat in cursul zilei de ieri despre faptul ca o mina a fost gasita plutind pe suprafata marii in statiunea…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat luni, 26 februarie, la bilantul DNA, ca vrea lamuriri rapide in cazul judecatoarei din Mangalia care a intrebat la procesul lui Vlad Pascu daca una dintre victime este prezenta, fara sa știe ca aceasta a murit in accidentul din august 2023.„Efectiv am paralizat…

- Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu organizeaza campanii de recrutare pentru functii de soldati si gradati profesionsti Cererile de inscriere se depun in intervalul orar 10.00 14.00, direct la sediul Bazei 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu din localitatea Mihail Kogalniceanu, str. Tudor Vladimirescu, nr.…

- Ministerul Apararii Naționale desfașoara, prin intermediul Biroului informare-recrutare al Centrului militar zonal Cluj, activitatea de recrutare a candidaților, baieți și fete, pentru admiterea in cele 5 colegii naționale militare. In total, sunt pregatite 816 locuri pentru absolvenții de clasa a VIII-a…