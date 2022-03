Cum se administrează iodul în cazul unui atac nuclear? Ministrul Sanatații Alexandru Rafila a explicat faptul ca iodul trebuie administrat doar in cazul unei urgente și doar la indicatia autoritatilor. „Administrarea de comprimate sau pastile de iodura de potasiu trebuie facuta in cazul unei urgente doar la indicatia autoritatilor. Nu trebuie luate in niciun caz inainte in mod preventiv si doar daca exista un astfel de anunt public ca aceste pastile ar trebui luate, daca exista in proximitatea Romaniei un incident nuclear, iar acest incident se soldeaza si cu cresterea nivelului de radiatii in Romania si exista iod radioactive in cadrul acestei radiatii,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a prezentat, marți, masurile pregatite in cazul unui eventual accident nuclear. Ministrul a spus ca „trebuie sa ne pregatim pentru o astfel de situație”, deși a admis ca un astfel de incident „este posibil, dar nu este probabil”. Ministrul Sanatații a precizat…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, anunta, marti, ca toate Directiile de Sanatate Publica din tara au primit comprimatele cu iodura de potasiu fabricate de Antibiotice Iasi. Ministrul Alexandru Rafila subliniaza din nou ca pastilele nu se administreaza preventiv si anunta dozele recomandate fiecarei…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a spus, marți, cum se administreaza pastilele de iodura de potasiu catre persoanele de pana la 40 de ani, pentru a nu fi afectate in cazul unui atac nuclear in Ucraina. Acesta face apel la populație sa nu ia tabletele in mod profilaxic. Saptamana trecuta, intreaga…

- In Romania au intrat 500.000 de refugiați ucraineni, de cand a inceput razboiul in aceasta țara, a anunțat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Dintre cei 500.000 de refugiați veniți in Romaia, „au ramas 78.000”, a precizat ministrul Rafila. Ministrul a facut aceste precizari vineri seara, intr-o…

- 75 de refugiați ucraineni sunt internați in spitalele din Romania Alexandru Rafila. FOTO: gov.ro Refugiatii din Ucraina au acces la toate serviciile medicale si programele de sanatate ca si cetatenii români, iar CNAS a pus la punct un sistem prin care se aloca un numar unic de înregistrare…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a ”recomandat insistent” Ministerului ucrainean al Sanatatii sa distruga in siguranta ”agentii patogeni de mare risc” care ar putea exista in laboratoarele din Ucraina, pentru a preveni ”orice potentiale scurgeri”. Recomandarea OMS a fost anuntata prima data de…

- Romanii au golit, in ultima saptamana, farmaciile de iod, dupa ce Rusia a atacat Ucraina, iar mulți se tem de un eventual accident nuclear. Este insa iodul o soluție? Oricine poate lua iod și in orice cantitați? Nu, vine raspunsul medicului: „Tratamentul preventiv cu iod nu este indicat”, scrie Hotnews…

- In razboiul din Ucraina apar și cazuri de inconștiența vecina cu prostia. Doi soldați ruși au ramas fara combustibil pentru vehiculul lor, așa cum se pare ca au ramas multe blindate și tancuri ale armatei ruse, și s-au dus sa ceara ajutor de la o secție de poliție ucraineana. Probabil erau convinși…