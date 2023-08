Stiri pe aceeasi tema

- IRCC a inregistrat la 1 iulie 2023 prima scadere minora dupa un an și jumatate de creștere exploziva. Pare ca ce a fost mai rau a trecut, iar piața bancara emite primele semne incurajatoare pentru perioada imediat urmatoare. Romanii cu credite cu dobanzi variabile legate de IRCC, contractate in trecut,…

- Vara este anotimpul preferat al multora dintre noi, cand ne bucuram de soare, mare și nisip. Dar ce mancam in aceste zile fierbinți? Exista unele alimente pe care ar fi bine sa le eviți daca vrei sa te simți bine și sa nu iți strici vacanța. Iata o lista cu cele mai importante alimente de evitat la…

- PRODUSE ȘI SERVICII MAI SCUMPE DIN SEPTEMBRIE- crește TVA pe gigacalorie- impozit pe veniturile din dividende 8% (sageata in sus) 10%- eliminarea voucherelor de vacanța- crește acciza pe zahar- crește acciza la tutun și alcool cu 10%- eliminarea cotei de TVA redus la 9% (restaurant, catering ) la 19%-…

- Dupa ce asiguratorii au țipat peste tot ca pierd bani in Romania din cauza tarifelor mari din service-uri, raportul ASF pe anul 2022 a aratat o realitate șocanta. Sumele platite de firmele de asigurari pentru manopera din service-uri la reparațiile mașinilor reprezinta sub 2% din incasarile polițelor…

- Vești bune pentru romani! Salariile minime vor ajunge la 500 euro net, iar prețurile alimentelor, afectate de inflație, ar putea sa scada. De asemenea, Marcel Ciolacu a anunțat mai multe promisiuni pentru romani, care au legatura mai ales cu partea financiara. Iata ce obiective și-a propus noul premier…

- Radiografia pietei de panificatie arata ca in Romania consumul de paine scade per total, insa romanii aleg tot mai multe produse artizanale. Analiza a fost realizata de Ziarul Financiar in cadrul unei campanii editoriale sustinute de Scandia Food.

- Atenția acordata sistemului de invațamant in acest moment este similar impartașita in cadrul populației cu varste cuprinse intre 18-49 ani, insa mai puțin relevanta pentru generația cu varsta mai ridicata (50-65 ani), arata un sondaj Ipsos dat publicitații ieri. Cei mai neliniștiți cu privire la sistemul…

- Anul 2023 a adus o dinamica volatila pe piețe, optimismul investitorilor confruntandu-se frecvent cu diferiți factori de risc. Totuși, exista o tendința comuna in top 10 cele mai tranzacționate acțiuni de catre investitorii romani in primele patru luni ale anului și anume ca regasim preponderent acțiuni…