Cum salvezi cultura de struguri: Metode de protejare a podgoriilor Potrivit statisticilor, putregaiul boabelor de struguri este una dintre cele mai raspandite boli in culturile de struguri din țara, cauzand pierderi semnificative in fiecare an. Cititorii vor descoperi in acest articol soluții eficiente pentru a preveni acest atac asupra podgoriilor, aspect vital pentru menținerea sanatații viței de vie și a calitații producțiilor de vin. Pornind de la cauzele și factorii de risc care contribuie la apariția acestei probleme, la modalitați de tratament, se vor oferi informații utile și soluții eficiente pentru prevenirea putregaiului boabelor de struguri, conform… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zilele calduroase de vara devin un chin pentru mulți oameni, mai ales in cazul in care nu exista un aer condiționat in casa. Iata cateva metode ieftine și eficiente care te ajuta sa faci racoare in locuința.

- Cum poți sa scapi de gandacii de bucatarie. Metode naturale eficiente. Daca gandacii de bucatarie iți dau mari batai de cap vara, afla ca exista și metode naturale eficiente in cazul lor. Daca nu ești un mare iubitor al substanțelor toxice din comerț, poți prepara acasa numeroase substanțe, ori poți…

- „In prima zi de la numirea mea in functia de ministru al Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, am discutat atat cu cei din conducerea Postei Romane, cat si cu reprezentantii Sindicatului Lucratorilor Postali pentru a intelege mai bine situatia actuala si nemultumirile acestora. Am primit promisiunea…

- „Gandește verde. Cultura dezvoltarii urbane durabile”, proiect al Universitatii Politehnica din Timisoara in colaborare cu Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO), respectiv College of Green Development (HGUt) din Norvegia a cuprins recent doua activitați: conferința internaționala Cultura…

- Zambetul stralucitor cu dinți albi este un ideal estetic pe care mulți dintre noi il urmaresc. Dinți mai albi nu doar ca ne confera o imagine placuta și atragatoare, dar pot spori și increderea in sine. Cu toate acestea, din cauza alimentației, obiceiurilor și imbatranirii, dinții noștri pot sa devina…

- Parodontoza sau parodontita este una dintre cele mai frecvente si mai grave afectiuni de la nivelul cavitatii orale. Desi, printr-o igiena orala adecvata, se poate preveni intr-un procent semnificativ aceasta boala, multi romani se confrunta cu parodontoza, care le afecteaza calitatea vietii. Metoda…

- Cultura generala este esențiala in dezvoltarea personala și profesionala, iar carțile reprezinta o sursa inepuizabila de cunoștințe. In acest articol, vei descoperi 4 moduri eficiente de a iți imbogați cultura generala prin intermediul lecturii. Alegerea carților potrivite Identificarea nevoilor și…

- Intr-o lume in care resursele de apa devin din ce in ce mai valoroase, gestionarea eficienta și sustenabila a acestora reprezinta o preocupare majora pentru oameni, comunitați și industrii.