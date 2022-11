Vrem nu vrem, notele copiilor reprezinta un motiv de stres atat pentru copii, cat și pentru noi, ca parinți. Dorința de a avea copilul note mari vine, de multe ori, din nevoia de validare exterioara. Are copilul note mari, tu ești un parinte bun, care s-a preocupat de performanțele academice ale acestuia. Nu are copilul note mari, automat intri in categoria de la polul opus: parinte dezinteresat. Și, totuși, nu toți copiii sunt la fel și nu toți copiii reuseșc sa faca performanța la toate materiile. Dupa cum sunt copii cu inclinații spre alte domenii, meserii, care nu au neaparata de nevoie de…