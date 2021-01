Cum sa-ti dezvolti obiceiuri financiare sanatoase Fiecare persoana are propria atitudine in ceea ce priveste starea sa financiara si modul in care economiseste. Unii oameni pun automat deoparte o anumita suma in fiecare luna, fara efort. Altii nu reusesc sa economiseasca nici macar un leu. Totusi, unul dintre lucrurile de retinut din criza prin care trecem este acela ca este important sa ai o "plasa de siguranta" financiara. Am intrat deja in noul an, iar acesta ar putea fi momentul cel mai bun pentru a-ti dezvolta cateva obiceiuri financiare sanatoase.



Intocmeste-ti bugetul



Bugetul este instrumentul perfect pentru a prelua… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

