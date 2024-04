Atacatorii pot imita perfect vocea unei persoane dragi pentru a va pacali și a va fura banii prin intermediul tehnologiei Deepfake, atenționeaza luni Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC), care a lansat un ghid despre cum sa identifici și sa te aperi acest fenomen. In acest an, o pensionara din Vaslui a pierdut 52.000 de lei, iar in 2019, un Deepfake audio a fost folosit pentru a inșela directorul general al unei companii din Marea Britanie cu 220.000 de euro.