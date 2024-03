Atacatorii au gasit o metoda de a le fura de doua ori banii celor care nu sunt atenți cui dau datele personale. Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) a avertizat joi asupra unui nou tip de atac, prin care persoane care pretind ca ar fi angajați ai DNSC suna de pe numere aparent valide sub pretextul ca ar vrea sa te ajute sa-ți recuperezi banii pierduți. In realitate, in spatele apelurilor, sunt atacatori care vor sa-ți fure alți bani.