Stiri pe aceeasi tema

- Foarte delicioasa și in perioada de post, tocana de vinete este exact ce ai nevoie in aceasta perioada. Se pregatește ușor și poate fi savurata atat calda, cat și rece. Tocanița de vinete de post - Ingrediente 1 buc vinete1 buc ardei gras verde1 buc ardei kapia1 buc ceapa2 buc ceapa verde5 linguri…

- Sezonul muraturilor este in toi, iar pe langa clasicele opțiuni precum varza, castraveții sau conopida, exista și alegeri mai speciale, numai bune de savurat pe parcursul sezonului rece. Un exemplu excelent este ceapa roșie murata, care poate fi preparata atat in saramura, cat și in oțet.

- Cea mai simpla rețeta din lume. Cum prepari tocanița de ceapa in cateva minute. Tocanița de ceapa poate fi cea mai buna alegere pentru un preparat sanatos, dar și rapid. Ingredientele necesare pentru tocanița de ceapa sunt urmatoarele: 45 de calorii 11 g carbohidrați 3 g fibre 1 g proteina 5 mg sodiu…

- Cum sa faci supa de castane. Rețeta cea mai simpla. Castanele le gasești oriunde și de asemenea, spre deosebire de alte fructe ori legume, nu costa nici mult daca alegi sa le iei de la piața. Ca sa faci supa de castane nu ai nevoie de multe ingrediente. Important este sa castanele, iar mai departe lucrurile…

- Mulți oameni cauta rețeta ungureasca originala pentru tocanița de dovlecei. Afla de mai jos pașii pentru cea mai delicioasa rețeta de tocanița de dovlecei.Tocanița ungureasca de dovlecei cu mararIngrediente pentru 4 persoane:1 kg de dovlecei/zucchini1 ceapa roșie mica1 lingura de ulei de masline100…

- Adi Hadean marturisește ca rețeta pentru ciorba de roșii a invațat-o de la bunica sa.„De la ea am invațat ca o ciorba de roșii trebuie sa fie generoasa, din roșii bine coapte și neaparat sa arunc in oala crenguțe de cimbru, pe langa faptul ca in toata casa o sa fie miros de cimbru proaspat, ciorba…

- Adi Hadean marturisește ca rețeta pentru ciorba de roșii a invațat-o de la bunica sa.„De la ea am invațat ca o ciorba de roșii trebuie sa fie generoasa, din roșii bine coapte și neaparat sa arunc in oala crenguțe de cimbru, pe langa faptul ca in toata casa o sa fie miros de cimbru proaspat, ciorba…

- Renumit pentru savoarea pe care o da preparatelor culinare, usturoiul este și un remediu natural pentru mai multe afecțiuni. Una dintre cele mai simple variante de a-l utiliza in diverse mancaruri este uleiul de usturoi și plante aromatice.