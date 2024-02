Stiri pe aceeasi tema

- Te-ai intrebat vreodata de ce unele persoane par sa atraga bani fara efort, in timp ce altele aproape ii resping? Oamenii care au mulți bani știu ceva ce alții nu știu? Care este secretul lor? Lidia Fecioru iți spune ce cuvinte trebuie sa rostești daca vrei sa atragi banii in viața ta. Sfaturile oferite…

- Pentru pacientii cu afectiuni respiratorii cronice, precum astmul sau bronhopneumopatia, aceasta perioada inseamna un risc in plus. Medicii indeamna la vigilenta si le recomanda acestora sa nu intarzie vizita la specialist la primele semne ale contractarii unei infectii. Dr. Iulia Maria Fuiorea, medic…

- In Europa, poluarea atmosferica este responsabila pentru un numar alarmant de decese premature și boli, fiind considerat cel mai mare pericol de mediu pentru sanatate. Conform datelor, afecțiunile cardiace și accidentul vascular cerebral se numara printre principalele cauze de deces prematur legate…

- Mesele festive de Craciun sunt pline de feluri de mancare extrem de gustoase, dar si bogate in grasimi si carbohidrati. Medicii atrag atentia ca dupa perioada postului este bine sa nu facem abuzuri alimentare si sa mancam putin si des. Are detalii reporterul RRA Adriana Turea: Specialistii in nutritie…

- Medicul Alis Grasu știe mai bine ca oricine unde poate duce lipsa de cumpatare la mesele de Craciun. De aceea, ne recomanda multa cumpatare pentru a preveni problemele de sanatate generate de excesul de alimente și alcool. Preparatele tradiționale de Craciun au o mare densitate calorica. Efectele sunt…

- Variațiile mari de temperatura, intr-un timp scurt, produc in corpul uman o reacție numita „stres termic”. Acesta afecteaza mai ales varstnicii și copiii, iar cel mai mult au de suferit pacienții cu boli pulmonare și cardiace. Medicii explica ce trebuie facut pentru a-i reduce efectele.

- Avand in vedere conditiile meteo, reprezentantii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta, revin in atentia cetatenilor cu cateva sfaturi utile, care ar putea fi salvatoare de bunuri si chiar de vieti:ASIGURATI VA URMATOARELE MATERIALE: unelte de indepartare…

- Inima noastre bate de 100.000 de ori pe zi, dar tindem sa nu ne facem griji pentru sanatatea ei decat in momentul in care ne da mari semnale de alarma. Medicii cardiologi vin cu cateva sfaturi simple si utile, pentru o inima sanatoasa si o viata indelungata.