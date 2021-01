Stiri pe aceeasi tema

- "Omul cimpului" este un concept care inseamna un om care gindește, care se schimba. Toți oamenii se schimba, iși schimba punctul de vedere, greșesc. Nu se schimba doar proștii. Aceasta opinie a fost exprimata de celebrul regizor rus, scenarist, producator, figura publica și politica, președintele Academiei…

- Incercarea de a explica ce este viața este aproape inutila, deși mulți au incercat sa raspunda la aceasta intrebare. Probabil, unul dintre sensurile vieții este de a evita durerea, dar poate ca sensul vieții este pur și simplu de a vedea și auzi. Aceasta opinie a fost exprimata de celebrul regizor rus,…

- Adevarul in arta și adevarul in viața sint lucruri diferite. Aceasta opinie a fost exprimata de celebrul regizor rus, scenarist, producator, figura publica și politica, președintele Academiei de film "Nika" Andrei Koncealovski, transmite Noi.md. "Adevarul in arta și adevarul in viața sint lucruri diferite.…

- Orice opera de arta incearca sa ințeleaga de ce oamenii se nasc și de ce mor. Despre acest lucru a declarat celebrul regizor rus, scenarist, producator, figura publica și politica, președintele Academiei de film "Nika" Andrei Koncealovski, transmite Noi.md. "Nu voi putea niciodata sa explic pe scurt…

- Gindirea publica se dezvolta acolo unde este cald și puțin spațiu. Despre acest lucru a scris pe pagina sa de pe rețeaua sociala celebrul regizor rus, scenarist, producator, figura publica și politica, președintele Academiei de film "Nika" Andrei Koncealovski, transmite Noi.md. "Mulți ani am fost interesat…

- O modalitate sigura de a va proteja de oamenii care va folosesc este sa invațați sa spuneți "nu". Despre acest lucru a scris pe pagina sa de pe rețeaua sociala celebrul regizor rus, scenarist, producator, figura publica și politica, președintele Academiei de film "Nika" Andrei Koncealovski, transmite…

- Criza din clasa politica, unde doctrinele nu se mai respecta, iar cei aleși sunt mai degraba amatori decat lideri adevarați, se vede peste tot in lume, nu doar in Romania. De aceea, sunt de apreciat inițiativele de educare a viitorilor lideri politici. Un astfel de proiect a lansat deputatul Ben-Oni…

- Veep, o satira politica difuzata de HBO, a imaginat inca de acum cațiva ani haosul alegerilor din 2020, controversa lor privind numararea voturilor și faptul ca Nevada va fi unul dintre statele disputate. Iar fanii nu au uitat acest lucru.Viața imita arta, spune o zicala, iar realitatea post-electorala…